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8 марта, 16:08

Менеджер Непомнящего: «Ян еще не получил канадскую визу. Вопрос остается открытым»

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Пиар-менеджер Зоя Арнацкая, представляющая интересы российского шахматиста Яна Непомнящего, заявила, что ее клиент еще не получил канадскую визу.

«Формально одобрение на визы есть, но самих виз пока нет. Вопрос остается открытым, так как ранее говорилось от ФИДЕ, что если не будет именно виз к 10 марта, тогда будет перенос турнира. Думаю, с большой вероятностью турнир в Торонто все же будет, но визы мы получим в последний момент», — приводит слова Арнацкой Sport24.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) сообщила о том, что Канада одобрила получение виз всем участникам турниров претендентов на шахматную корону, который пройдет с 2 по 25 апреля в Торонто. От России в соревнованиях сыграют Ян Непомнящий, Александра Горячкинаа и Екатерина Лагно.

Источник: Sport24
Шахматы
Ян Непомнящий
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