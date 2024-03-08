Есипенко не считает трагедией второе место в турнире «Аэрофлот опен»

Российский шахматист Андрей Есипенко оценил свое выступление в турнире «Аэрофлот опен».

«Конечно, я расстроился, что проиграл, но сейчас я в норме. Я не буду делать трагедии из этого. Мне хотелось выиграть турнир, но второе место — тоже неплохой результат. Мне очень понравился турнир», — приводит слова Есипенко ТАСС.

Международный шахматный турнир «Аэрофлот опен» проходил в Москве и завершился 7 марта. Победителем соревнований стал иранец Мохаммад Амин Табатабаи. В девятом туре спортсмен обыграл Андрея Есипенко белыми фигурами. Перед очной встречей гроссмейстеры имели одинаковое количество очков.