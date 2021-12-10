Карлсен — Непомнящий: смотреть прямую трансляцию 11-й партии матча
14:30
Сегодня, 10 декабря, в Дубае (ОАЭ) россиянин Ян Непомнящий проведет 11-ю партию матча за титул чемпиона мира по шахматам против норвежца Магнуса Карлсена. Игра начнется в 15.30 по московскому времени.
В пятницу 31-летний Непомнящий сыграет белыми фигурами. Счет после 10 партий: 6,5 — 3,5 в пользу 31-летнего Карлсена.
Онлайн-трансляция матча Карлсен — Непомнящий будет доступна здесь и на русскоязычном сайте матча. Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажет YouTube-канал ФИДЕ.
Карлсен — Непомнящий: матч за звание чемпиона мира по шахматам. Расписание и результаты партий
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Материалы сюжета: Магнус Карлсен — Ян Непомнящий: матч за звание чемпиона мира по шахматам 2021, матч за шахматную корону, новости и обзоры
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