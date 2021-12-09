Шахматистка и комментатор Беленькая ответила на вопрос, болеет ли она за Карлсена в матче с Непомнящим

Российская шахматистка и русскоязычный комментатор ФИДЕ Дина Беленькая в интервью «СЭ» рассказала, за кого болеет в матче за мировую шахматную корону.

— В соцсетях пишут, что вы за Магнуса болеете, на что же тогда надежда? Откуда это пошло?

— Публика слишком все воспринимает буквально, люди не чувствуют юмора, может, где-то я слишком тонко шучу. Но мне как комментатору и зрителю интересно, чтобы была борьба, чтобы напряжение сохранялось до конца и был тай-брейк. Комментарии про мое боление за Магнуса были часто во время самой длинной, восьмой, партии, когда мне больше нравилось играть. Я сама спортсмен, мне конкретно позиция была более интересна за Магнуса. Мой стиль больше похож на Магнуса, он больше мне импонирует как шахматист. Я за него болею, потому что мне нравятся шахматы, в которые играет Карлсен.

— Если одним эпитетом, это какие?

— Спокойные. Постепенно получать перевес, перекатывать. А Ян играет в творческие шахматы, агрессивные, любит динамичные позиции. Мне понятнее и проще объяснять более спокойные позиции. Поэтому получается, что я на стороне Магнуса. Но, конечно, как российской спортсменке мне хочется, чтобы корона была у нас. И Яна я знаю ближе, чем Магнуса. Мы пересекались на турнирах, он по-дружески согласился сыграть турнир за команду подписчиков моего канала на YouTube.