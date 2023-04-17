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Сегодня, 16:26

Карякин жестко ответил на критику Сутовского: «Он абсолютнейший русофоб!»

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Шахматист Сергей Карякин.
Сергей Карякин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин в комментарии для «СЭ» отреагировал на критику генерального директора ФИДЕ Эмиля Сутовского в свой адрес.

Ранее Сутовский в интервью «СЭ» заявил, что Карякин заделался патриотом, не зная русской истории, культуры и литературы.

«Я уже выводил господина Сутовского на чистую воду в прошлом году, когда пранкеры Вован и Лексус опубликовали с ним достаточно обстоятельное видео, где он с гордостью рассказывал, что является инициатором отстранения сборных России от участия в шахматной Олимпиаде и отстранения меня лично, — сказал Карякин корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили. — Цитирую слова Сутовского: «Я первый выносил предложение о дисквалификации из сборной РФ», «Полгода — чрезвычайно малый срок дисквалификации, я буду настаивать на продлении», «Если Карякину разрешат играть, я уйду в отставку», «Первым делом мы обрубили всех российских спонсоров».

Я последние несколько дней находился в Донбассе, и у меня не было времени ему ответить. Политическая ориентированность Сутовского понятна, он абсолютнейший русофоб, и никогда этого не скрывал. А то, что он пытается переложить на меня стрелки, это всего лишь манипуляция».

В феврале Карякин был исключен из рейтинга ФИДЕ. Россиянин год не играл в турнирах под эгидой ФИДЕ, отказываясь делать это под нейтральным флагом.

Сергей Карякин (шахматы)
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