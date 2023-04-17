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Сегодня, 13:26

Артемьев считает, что Непомнящий и Дин Лижэнь делают несвойственные для их уровня ошибки

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский шахматист Владислав Артемьев заявил, что матч за мировую шахматную корону получается результативным, потому что россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь совершают много ошибок.

«Вчера у Яна дебют не сложился. Он сходил конем на d7, что стало позиционной ошибкой. После размена коней белые зафиксировали структуру, получили позиционный перевес, и дебютная часть задала тон всей партии. У Яна были шансы защититься, тогда белыми было бы очень непросто добиться победы. Последние 10 ходов китаец провел безупречно и объективно заслужил победу. Этот матч очень результативный. Если сравнивать с предыдущими матчами, то качество игры здесь ниже, оба соперники довольно много ошибаются. С другой стороны, если смотреть как зритель, то это здорово, настоящая спортивная борьба, и мне это импонирует. С точки зрения профессионала, соперники принимают много решений, которые не характерны для их уровня», — приводит слова Артемьева ТАСС.

В среду Дин Лижэнь белыми фигурами обыграл Непомнящего и сравнял счет в матче (3:3). Четыре из шести партий завершились победой одного из шахматистов.

Седьмая партия пройдет 18 апреля и начнется в 12:00 мск. Непомнящий сыграет белыми фигурами. Матч за мировую шахматную корону состоит из 14 партий.

Источник: https://tass.ru/sport/17540633
шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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