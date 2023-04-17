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Сутовский о Карякине: «Он заделался патриотом, не зная ни русской истории, ни культуры, ни литературы»

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Сергей Карякин.
Фото Global Look Press

Генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский прокомментировал свои отношения с российским гроссмейстером Сергеем Карякиным. Конфликт между одним из руководителей ФИДЕ и обладателем Кубка мира тянется с марта 2022 года, когда Карякин получил дисквалификацию на полгода за поддержку СВО.

«Сергей решил строить политическую карьеру, — рассказал «СЭ» Сутовский. — Причем это началось еще в 2014 году, когда он начал сознательно политизировать свое отношение к происходящему. Это усугубилось, когда он отобрался на матч за корону в Нью-Йорке-2016. Всячески стал разыгрывать патриотическую карту и строить карьеру. Начал выбирать себе мишени для атаки. В итоге остановился на мне. Я иностранец. Занимаю высокую должность. Меня легко обвинить в русофобии. Хотя для любого человека, который зайдет в мой Facebook (социальная сеть входит Meta Platforms. Деятельность компании признана в России экстремистской и запрещена. — Прим. «СЭ»), это выглядит нелепо».

Сутовский ведет свой аккаунт на русском языке.

«Дело не только в этом. Можно и на русском быть русофобом — но это обвинение в мой адрес очень странно, — продолжил спикер. — Неприятие действий правительства какой-либо страны не является свидетельством ненависти к самой стране. Карякин же заделался патриотом, не зная ни русской истории, ни культуры, ни литературы. Это большая беда — когда такие люди начинают говорить от имени России. Конечно, во мне нет никакой русофобии. Высказывания Карякина абсолютно несовместимы с духом и буквой Статута ФИДЕ. Еще бы хотел сказать, что помимо меня Карякин атаковал Марка Глуховского и Андрея Филатова, а также целый ряд российских гроссмейстеров. Потом риторика в отношении президента ФШР заметно смягчилась. Но в недавнем интервью он и Непомнящего обвинил в недостаточном патриотизме. Еще я знаю, что большинство российских шахматистов прекратили всякое общение с Карякиным. И это о многом говорит».

В феврале Карякин был исключен из рейтинга ФИДЕ. Сергей год не играл в турнирах под эгидой ФИДЕ, отказываясь делать это под нейтральным флагом.

Магнус Карлсен. «Корона короной, но при живом Карлсене титул в Астане не будет иметь такого же резонанса». Сутовский — о фаворите матча, борьбе с читерами и Карякине

Сергей Карякин (шахматы)
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