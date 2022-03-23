«Я эту идею вынашиваю со вчерашнего дня». Карякин хочет создать свою шахматную организацию

Российский гроссмейстер Сергей Карякин, дисквалифицированный на полгода от участия в турнирах FIDE, заявил, что намерен создать свою федерацию.

«Я после этих событий принял твердое решение, что буду максимально стараться вместе со своими друзьями, коллегами, единомышленниками создавать новую организацию как альтернативу FIDE. Потому что-то, что они сделали... Даже если они потом извинятся, даже если они меня возьмут обратно на турнир претендентов, я буду создавать свою организацию. Я надеюсь, что меня услышат, что меня поддержат.

Мы создадим хорошую, профессиональную команду, будем работать с постоянными спонсорами. Все хорошее, что делает FIDE (я говорю про розыгрыш чемпионата мира, про проведение турниров), мы это все перенесем в свою организацию с большим призовым фондом. Мы будем ждать всех, кто захочет.

Я эту идею вынашиваю со вчерашнего дня, уже с кем-то обсудил, какой-то поддержкой уже заручился. Плюс простые люди, а мне это очень важно, меня просят, говорят: «Давай делай, мы поддержим». Так что не все можно решать только указанием сверху. Мне очень важно, чтобы простые люди меня поддерживали".

Напомним, Карякин получил шестимесячную дисквалификацию, которая вступила в силу 21 марта 2022 года. Причина — политические высказывания чемпиона мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016) в отношении событий на Украине.

Карякин пропустит свой четвертый турнир претендентов, который пройдет в Мадриде с 16 июня по 7 июля.