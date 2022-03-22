Песков призвал FIDE пересмотреть решение о дисквалификации Карякина

Пресс-секретарь президента РФ, председатель попечительского совета Федерации шахмат России Дмитрий Песков отметил, что сожалеет о решении комиссии по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (FIDE) о дисквалификации шахматиста Сергея Карякина и призывает пересмотреть это решение.

«Разумеется, принцип, что спорт, в том числе и шахматы, должен быть вне политики, это главная константа нашего подхода», — приводит слова Пескова ТАСС.

При этом он уверен, что «когда происходят такие события, любой гражданин Российской Федерации имеет и должен иметь право на то, чтобы выразить свою позицию, никто не может российского гражданина лишить такого права».

«Но никоим образом это не должно провоцировать какую-то политическую реакцию со стороны FIDE», — указал Песков.

«Мы сожалеем в этой связи, мы призываем FIDE пересмотреть это решение и все-таки остаться вне политики, подтвердив тем самым международный престиж этой международной шахматной организации», — заявил он.

«Мы, разумеется, не согласны с таким решением», — добавил Песков.

Напомним, Карякин получил шестимесячную дисквалификацию, которая вступила в силу 21 марта 2022 года. Причина — политические высказывания чемпиона мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016) в отношении событий на Украине.

Карякин пропустит свой четвертый турнир претендентов, который состоится в Мадриде с 16 июня по 7 июля.