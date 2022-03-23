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Сегодня, 13:31

«Считаю, что это вряд ли возможно в настоящий момент». Песков — об идее создания альтернативной шахматной федерации

Пресс-секретарь президента заявил, что ФИДЕ замарала свою репутацию соприкосновением с политикой
Роман Шишов
Корреспондент
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает вряд ли возможным в настоящий момент создание альтернативной ФИДЕ шахматной федерации.

«Считаю, что это вряд ли возможно в настоящий момент. Действительно, до того, как такие темы поднимаются, осуществляются различные контакты, нужно попытаться выяснить позицию других стран», — цитирует ТАСС Пескова.

«ФИДЕ — это старейшая и весьма и весьма авторитетная организация. Да, в этой ситуации, как и многие, они все-таки замарали свою репутацию соприкосновением с политикой, что негоже спортивным организациям делать», — продолжил он. — Но тема эта [о создании альтернативной федерации] гораздо сложнее, особенно сейчас, во время самого острого периода вряд ли представляется возможным как-то ей эффективно заниматься, это невозможно".

Сегодня, 23 марта, российский гроссмейстер Сергей Карякин, дисквалифицированный на полгода от участия в турнирах FIDE, заявил, что намерен создать свою федерацию.

Источник: https://tass.ru/politika/14155661
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