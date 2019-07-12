Карякин сыграл вничью с Гири на "Гран-при ФИДЕ" в Риге

Россиянин Сергей Карякин белыми фигурами сыграл вничью с голландцем Анишем Гири в первом раунде этапа "Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Риге.

Россиянин Петр Свидлер белыми сыграл вничью с поляком Яном-Кшиштофом Дудой. Даниил Дубов черными сыграл вничью с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым. Россиянин Никита Витюгов белыми сыграл вничью с соотечественником Александром Грищуком.

Также вничью завершились партии Левон Аронян (Армения) - Вэй И (Китай), Хикару Накамура (США) - Веселин Топалов (Болгария), Уэсли Со (США) - Пентала Харикришна (Индия).

Француз Максим Вашье-Лаграв обыграл белыми фигурами чеха Давида Навару.

Ответные партии первого раунда пройдут 13 июля.