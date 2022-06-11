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Сегодня, 13:50

Михаил Кобалия будет представлять Россию на Генеральной Ассамблее ФИДЕ

Виктория Кравченко
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Наблюдательный совет Федерации шахмат России определился с кандидатурой делегата ФШР на Генеральной Ассамблее ФИДЕ, которая пройдет в августе 2022 года в индийском Ченнае. Представлять Россию на Ассамблее будет международный гроссмейстер Михаил Кобалия, старший тренер юношеской сборной России и руководитель Тренерской комиссии ФИДЕ.

Михаил Робертович прокомментировал решение Наблюдательного совета и описал стоящие перед ним задачи:

— Хочу поблагодарить Наблюдательный совет ФШР, который доверил мне эту миссию. На Ассамблее состоятся выборы президента ФИДЕ на ближайшие 4 года. В декабре прошлого года Набсовет единогласно поддержал кандидатуру действующего президента ФИДЕ Аркадия Дворковича, который много лет является локомотивом российских и мировых шахмат. В этом году он идет на выборы в паре с выдающимся шахматистом 15-м чемпионом мира Виши Анандом из Индии. Это существенно усиливает его команду!

Выборы будут напряженными: в них участвуют четыре кандидата. Это редкость для шахматного мира. Надеюсь, что делегаты по достоинству оценят результат первых четырех лет работы команды Дворковича и поверят в ее потенциал на следующие четыре года.

Еще один вопрос, который я планирую поднять на Ассамблее — это справедливость и обоснованность спортивных санкций, который вводятся по политическим мотивам. Считаю, что этот важный вопрос должен решаться в открытой дискуссии. Как многолетний тренер юношеской сборной России я знаю, насколько санкции могут быть чувствительны и для роста юных спортсменов, и для профессионалов, и особенно — для социально незащищенных групп шахматистов, таких как ветераны и инвалиды. Рассчитываю, что представители шахматного мира смогут выработать деполитизированный подход к решению этого вопроса.

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