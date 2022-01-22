Карякин и Есипенко сыграли вничью партии седьмого тура турнира в Вейк-ан-Зее

Российские гроссмейстеры Сергей Карякин и Андрей Есипенко сыграли вничью в своих седьмых партиях на турнире в Вейк-ан-Зее.

Карякин черными играл против шведа Нильса Гранделиуса, Есипенко — белыми против американца Сэма Шенкленда.

Другой россиянин Даниил Дубов отказался от игры в маске и получил техническое поражение в партии против Аниша Гири из Нидерландов.

Обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен черными оказался сильнее индийца Рамешбабу Прагнанандхи.

В соревнованиях принимают участие 14 шахматистов, которые проведут однокруговой турнир (13 туров). Партии восьмого тура состоятся в воскресенье, 23 января.