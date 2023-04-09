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Сегодня, 09:25

Карпов заявил, что Непомнящему будет непросто в матче за звание чемпиона мира против Лижэня

Виктория Кравченко
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Депутат Госдумы Анатолий Карпов считает, что россиянину Яну Непомнящему будет непросто в матче за звание чемпиона мира против Дин Лижэня.

«Так как китайцы взяли все лучшее от советской шахматной школы, то Непомнящему будет непросто в предстоящем матче. Посмотрим. Я не следил за подготовкой шахматистов, за тем, как они подходят к матчу. Надеюсь, Ян сумел извлечь уроки [из поражения в матче за шахматную корону в 2021 году] и выступит успешнее», — цитирует Карпова ТАСС.

Первая партия матча будет сыграна 9 апреля, начало — 12.00 мск. Непомнящий сыграет белыми фигурами.

Источник: https://tass.ru/sport/17483241
Ян Непомнящий
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