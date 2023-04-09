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Сегодня, 10:08

В ФШР верят, что Непомнящий станет чемпионом мира: «Он приобрел неоценимый опыт, который в книжках не прочтешь»

Константин Белов
Корреспондент
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Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Динем Лижэнем, который пройдет в Астане.

— Я, как и любой другой россиянин, желаю Яну победы. Непомнящий, по сравнению с предыдущей чемпионской игрой, приобрел тот неоценимый опыт.

— А что это за неоценимый опыт?

— Опыт, который в книжках не прочтешь. Он играл предыдущий матч с Карлсеном, да, проиграл, но тот неоценимый практически опыт в книжках не прочтешь, ни за какие коврижки не купишь. Это важное, хоть и не главное преимущество Яна, которого нет у Дина. Лижэнь не играл за звание чемпиона мира, ни один китайский шахматист в таких матчах не участвовал. Надеюсь, что лавровый венок у Яна будет с надписью «Чемпион Мира»!» — сказал Ткаченко «СЭ».

Первая партия матча состоится сегодня, 9 апреля. Начало запланировано на 12.00 (мск).

шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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