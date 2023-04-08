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Сегодня, 19:20

Шипов считает, что матч между шахматистами Непомнящим и Дин Лижэнем не будет результативным

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Международный гроссмейстер Сергей Шипов считает, что количество результативных партий в матче за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем будет небольшим.

«Очень волнительно, есть ощущение, что у Яна есть хорошие шансы выиграть, но я их оценю осторожно, 51 на 49. Я призываю болельщиков не строить сверхожиданий, что будет много результативных партий — будет равная окопная борьба. Безусловно, опыт — сын ошибок трудных — на стороне Непомнящего, и я думаю, что этот опыт поражения в матче за мировую шахматную корону было бы неплохо передать Дин Лижэню. Дин Лижэню придется первому предъявить документы, решить черными вопросы уравнения в дебюте, но на длинной дистанции не так важно, кто начнет белыми, потому что количество партий каждым цветом запланировано одинаковое. Считаю, что белыми фигурами надо будет давить на соперника, а черными — играть от печки», — приводит слова Шипова ТАСС.

Матч за мировую шахматную корону начнется 9 апреля и будет состоять из 14 партий. В случае равенства очков победитель определится на тай-брейке, который пройдет 30 апреля.

Источник: https://tass.ru/sport/17482011
шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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