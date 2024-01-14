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Сегодня, 01:56

Карлсен официально снялся с турнира претендентов

Сергей Разин
корреспондент
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Магнус Карлсен.
Фото Global Look Press

Бывший обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен снялся с турнира претендентов, сообщает Международная федерация шахмат (ФИДЕ).

Ранее Карлсен не раз заявлял о желании сняться с участия. Официальное письмо об отказе было получено 13 января. Карлсена заменит азербайджанец Ниджат Абасов, занявший четвертое место на минувшем Кубке мира.

Турнир претендентов пройдет в апреле 2024 года в Торонто. Победитель получит право сыграть в матче за шахматную корону против действующего чемпиона мира — китайца Дин Лижэня.

Магнус Карлсен
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