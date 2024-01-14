Непомнящий сыграл вничью с чемпионкой мира Вэньцзюнь на турнире Tata Steel Chess

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь в партии второго тура турнира Tata Steel Chess.

Партия завершилась на 80-м ходу. Россиянин играл белыми фигурами.

В первом туре Непомнящий одержал победу над нидерландцем Максом Уормердамом. По итогам двух туров он набрал 1,5 очка и занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует француз Алиреза Фирузджа (2 очка).

В третьем туре, который пройдет 15 января, Непомнящий сыграет против Видита Сантоша Гуджрати из Индии.

Tata Steel Chess-2024 проходит в Вейк-ан-Зее (Нидерланды). Турнир стартовал 12 января и завершится 28-го числа.