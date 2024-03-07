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7 марта, 13:04

Канада одобрила получение виз всем участникам турниров претендентов

Сергей Разин
корреспондент
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Международная шахматная федерация (ФИДЕ) сообщила о том, что Канада одобрила получение виз всем участникам турниров претендентов на шахматную корону.

«Мы получили положительный ответ от канадских иммиграционных властей. Все игроки и ключевые организаторы получили одобрение на получение виз и уведомления о необходимости предоставить свои паспорта. Это хороший знак. Мы надеемся, что все участники получат свои визы вовремя, чтобы успеть приехать в Торонто», — приводит РИА «Новости» сообщение ФИДЕ.

Ранее исполнительный директор ФШР Александр Ткачев в интервью «СЭ» заявил, что турнир претендентов-2024 пройдет в Канаде и все российские участники получат визы.

От России в турнире сыграют Ян Непомнящий, Горячкина и Лагно.

Ян&nbsp;Непомнящий. «Хочу всех успокоить». Канада все-таки проведет турнир претендентов-2024

Источник: https://rsport.ria.ru/20240307/shakhmaty-1931683686.html?in=l
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