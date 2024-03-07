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7 марта, 12:22

Шахматистка Баделько считает полезным участие в мужских турнирах

Сергей Разин
корреспондент
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Российская шахматистка Ольга Баделько поделилась впечатлениями от участия в турнире «Аэрофлот опен» в Москве.

«Очень хороший турнир, но немного тяжеловато играть два тура в день. Здесь сильные соперники, каждую партию идет острая борьба, меня иногда трясет. Я не первый раз играю в турнире с мужчинами и считаю, что это очень полезно для всех женщин, потому что там всегда есть сильные соперники», — приводит слова Баделько ТАСС.

21-летняя шахматистка набрала набрала на турнире три очка в восьми партиях.

Баделько является международным мастером и гроссмейстером, многократной чемпионкой Белоруссии. В 2021 году она перешла в сборную России.

Источник: https://tass.ru/sport/20179817
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