Шахматистка Баделько считает полезным участие в мужских турнирах

Российская шахматистка Ольга Баделько поделилась впечатлениями от участия в турнире «Аэрофлот опен» в Москве.

«Очень хороший турнир, но немного тяжеловато играть два тура в день. Здесь сильные соперники, каждую партию идет острая борьба, меня иногда трясет. Я не первый раз играю в турнире с мужчинами и считаю, что это очень полезно для всех женщин, потому что там всегда есть сильные соперники», — приводит слова Баделько ТАСС.

21-летняя шахматистка набрала набрала на турнире три очка в восьми партиях.

Баделько является международным мастером и гроссмейстером, многократной чемпионкой Белоруссии. В 2021 году она перешла в сборную России.