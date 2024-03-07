Белорусский шахматист Лазавик считает тяжелым турнир «Аэрофлот опен»

Белорусский шахматист Денис Лазавик считает, что у шахматистов есть немного времени для отдыха на «Аэрофлот опен».

«Очень тяжелый турнир, мы играем здесь по два тура в день, не так много времени для отдыха. Конечно, я рад тут играть, здесь собрались хорошие шахматисты, но мне пока часто попадались игроки слабее. У меня уже накопилась усталость, поэтому я рад, что турнир подходит к концу», — цитирует Лазавика ТАСС

«Аэрофлот опен» проводится с 2002 года. В 2004 году он попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый массовый шахматный турнир в мире.