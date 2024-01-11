Гунина о развязке победного ЧМ по блицу: «Было ощущение, что рядом сидит тренер и хвалит»

Трехкратная чемпионка Европы, пятикратная чемпионка России Валентина Гунина рассказала о двух заключительных партиях ЧМ-2023 по блицу, который проходил в Самарканде в конце декабря.

Россиянка обыграла 17-ю чемпионку мира Цзюй Вэньцзюнь и сильную украинскую шахматистку Анну Музычук.

«В партии с Цзюй получилась защита Тарраша. У меня были проблемы с этим дебютом, но мы много разбирали его на тренировках, — заявила «СЭ» Гунина. — Обычно это происходит так: я сижу за доской, а тренер — за мощным движком. Такой современный анализ. Я спрашиваю, что будет, если я пойду так или так. Задаю тысячу вопросов, а Ваня сразу выдает мне решения. Так у меня хорошо получается запоминать варианты. Поэтому, если возвращаться к партии, я помнила все сильнейшие идеи, поймала ее ферзя, но из-за усталости немного ошиблась в концовке. Могла завязаться борьба, но Вэньцзюнь сама «зевнула» в ответ, и партия закончилась. С Аней была очень эмоциональная игра, Грюнфельд. Очень острые варианты, но мы пленных не берем! Шучу, конечно. У меня было ощущение на протяжении всего блица, что рядом сидит тренер и хвалит, что я все делаю правильно».

Гунина второй раз в карьере стала чемпионкой мира по блицу. Ранее ей покорялся этот турнир в 2012 году.