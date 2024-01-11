Гунина рассказала, что ее поездки на победный ЧМ могло и не случиться

Трехкратная чемпионка Европы, пятикратная чемпионка России Валентина Гунина, болеющая тяжелым системным аутоиммунным заболеванием «волчанка», заявила, что испытывала финансовые проблемы в конце года. У титулованной спортсменки не было средств на поездку в Самарканд.

«Перед Новым годом я не смогла получить допуск на сбор национальной команды, — рассказала «СЭ» Гунина. — Направили досдавать анализы. Понимала, что уже не успею полететь с девочками в Кисловодск, и решила, что проведем собственный мини-сбор с тренером. Потратила на него все оставшиеся призовые за 2023 год. Мама даже забеспокоилась: на что мы будем праздновать Новый год? (Смеется.) Так что рада, что удалось отбить эти расходы. Хотя поездки в Самарканд могло и не быть.

Не оставалось денег на билеты. На ЧМ по быстрым шахматам и блицу приглашение за счет организаторов получают только шахматистки с рейтингом 2500. У меня сейчас он пониже. Позвонила Ирине Василевич, это мой директор в школе Анатолия Карпова. К концу года казна в школе обычно пуста, но они нашли возможность оплатить мою поездку. Не представляете, какая я была счастливая, огромное спасибо! Так что успех складывается из таких маленьких деталей».

На ЧМ-2023 по блицу Валентина Гунина набрала 14 очков из 17.