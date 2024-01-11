Грищук пожелал здоровья Гуниной и поздравил с победой на чемпионате мира

Трехкратный чемпион мира по блицу россиянин Александр Грищук в разговоре с «СЭ» выразил поддержку Валентине Гуниной в связи с ее болезнью.

«Не знал о ее болезни. Конечно же, желаю здоровья и поздравляю с победой на чемпионате мира. Насколько это может мешать в шахматах, не знаю. Я не доктор, пальцем в небо тыкать не буду», — сказал Грищук «СЭ».

Ранее Валентина Гунина в интервью «СЭ» рассказала, как борется с волчанкой.

30 декабря прошлого года Гунина выиграла чемпионат мира по блицу в Самарканде (Узбекистан).