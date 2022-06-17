Гроссмейстер Смагин оценил шансы Непомнящего на турнире претендентов

Российский гроссмейстер, вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин высказался о перспективах шахматиста Яна Непомнящего на турнире претендентов.

«Отличная победа на старте с точки зрения спортивного результата, но пока ее переоценивать совершенно не нужно. Китаец продемонстрировал из всех участников пока самую слабую игру, и трудно сказать, то ли это будет тенденция, то ли он все-таки сможет оклематься. С такой игрой на турнире претендентов делать совершенно нечего.

А Яна надо поздравить, потому что для него было крайне важно стартовать уверенно. На многих турнирах, где он занимал высокие места, он часто именно со старта уходил вперед. Мне кажется, эта победа придаст ему сил и дополнительные силы. Но, повторюсь, эту победу переоценивать не стоит, даже несмотря на черный цвет. Говорить о перспективах Яна смысла абсолютно не имеет, другие участники, такое впечатление, в хорошей форме. Надо посмотреть хотя бы первые три тура, и тогда уже можно будет делать осторожные прогнозы на весь турнир», — сказал Смагин «Газете.Ru».

Следующим соперником россиянина на турнире претендентов будет американец Фабиано Каруана.