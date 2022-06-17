Гроссмейстер Смагин не считает победу Непомнящего над Лижэнем выдающейся

Вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин оценил победу российского гроссмейстера Яна Непомнящего в партии первого тура турнира претендентов.

Россиянин в пятницу, 17 июня черными фигурами обыграл китайца Дин Лижэня.

«Ян хорошо играет как белыми, так и черными. Другое дело, было сложно предположить, что такое произойдет именно в первой партии. Честно говоря, ничего выдающегося Ян не показал, просто хорошо играл, четко уравнял позицию по дебюту и получил хорошую, перспективную позицию. А китаец оказался — не знаю, видимо, из-за перелета, — в совершенно разобранном состоянии, очень быстро получил сначала неприятную позицию, а потом, столкнувшись с трудностями, совсем растерялся и несколько ходов просто проиграл», — сказал Смагин «Газете.Ru».

Во втором туре Непомнящий сыграет с американцем Фабиано Каруаной, следующим соперником Дин Лижэня станет поляк Ян-Кшиштоф Дуда.