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Сегодня, 13:51

Самый молодой гроссмейстер в истории России будет получать стипендию Карякина

Виктория Кравченко
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Победитель турнира претендентов 2016 года Сергей Карякин сообщил, чтоамый молодой гроссмейстер в истории России 13-летний Иван Землянский будет получать стипендию президента Федерации шахмат Московской области Сергея Карякина.

«Он талантливый мальчик, который не так давно перешел в шахматную федерацию Московской области, и у нас есть договоренность с родителями, что мы будем его поддерживать. Это будет в рамках стипендии Сергея Карякина, которую мы запустим в ближайшее время», — цитирует Карякина ТАСС.

Землянский за два тура до конца турнира в Шардже (ОАЭ) выполнил норму гроссмейстера, которой ему не хватало для получения звания, которое будет ему предоставлено на ближайшем конгрессе Международной шахматной федерации. Он официально станет самым молодым гроссмейстером в истории страны (13 лет 8 месяцев 20 дней).

Источник: https://tass.ru/sport/20880567
Сергей Карякин (шахматы)
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