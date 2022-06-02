Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 17:52

Гроссмейстер Шипов считает, что Карякин заслужил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Международный гроссмейстер Сергей Шипов считает, что россиянин Сергей Карякин заслужил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Не мне судить о политических нюансах, но в шахматах он добился огромных успехов. Конечно, его вклад в развитие спорта и популяризацию шахмат огромен, хотя Анатолий Карпов добился успехов в десять раз больше. У нас в стране много великих чемпионов, но Карякин действительно сделал немало, готов подтвердить, заслужил», — приводит слова Шипова ТАСС.

В четверг президент России Владимир Путин наградил Карякина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Шахматист получил награду за «заслуги в развитии российского спорта и популяризации шахматного движения».

32-летний Карякин является обладателем Кубка мира, чемпионом мира по быстрым шахматам, блицу и двукратным победителем командного чемпионата мира в составе сборной России. В 2016 году он проиграл Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира.

Источник: https://tass.ru/sport/14805401
Сергей Карякин (шахматы)
3
Читайте также
Вегетарианская диета: влияние на организм
Наследница Шараповой влюблена в Надаля, но не против отношений с девушками. Кто такая Дарья Касаткина, едва не пробившаяся в финал «Ролан Гаррос»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Путин наградил шахматиста Карякина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости