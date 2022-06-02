Гроссмейстер Шипов считает, что Карякин заслужил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»

Международный гроссмейстер Сергей Шипов считает, что россиянин Сергей Карякин заслужил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Не мне судить о политических нюансах, но в шахматах он добился огромных успехов. Конечно, его вклад в развитие спорта и популяризацию шахмат огромен, хотя Анатолий Карпов добился успехов в десять раз больше. У нас в стране много великих чемпионов, но Карякин действительно сделал немало, готов подтвердить, заслужил», — приводит слова Шипова ТАСС.

В четверг президент России Владимир Путин наградил Карякина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Шахматист получил награду за «заслуги в развитии российского спорта и популяризации шахматного движения».

32-летний Карякин является обладателем Кубка мира, чемпионом мира по быстрым шахматам, блицу и двукратным победителем командного чемпионата мира в составе сборной России. В 2016 году он проиграл Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира.