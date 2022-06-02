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Сегодня, 21:01

Карякин назвал заслуженной медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал награждение его медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Очень приятно получить такую высокую награду. Критики будут говорить, возможно, что она политизирована, но хочу напомнить, что в составе сборной России я выиграл чемпионат мира в командных соревнованиях, и по совокупности достижений она заслуженная. И спасибо большое нашему президенту за такую высокую оценку моих достижений. Это очень ценно и приятно», — приводит слова Карякина ТАСС.

В четверг, 2 июня, президент России Владимир Путин наградил Карякина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Шахматист получил награду за «заслуги в развитии российского спорта и популяризации шахматного движения».

32-летний Карякин является обладателем Кубка мира, чемпионом мира по быстрым шахматам, блицу и двукратным победителем командного чемпионата мира в составе сборной России. В 2016 году он проиграл Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира.

Источник: https://tass.ru/sport/14806855
Сергей Карякин (шахматы)
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