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Сегодня, 16:27

Путин наградил шахматиста Карякина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Сергей Карякин.
Фото AFP

Президент России Владимир Путин наградил гроссмейстера Сергея Карякина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Шахматист получил награду за «заслуги в развитии российского спорта и популяризации шахматного движения».

32-летний Карякин в 2016 году проиграл Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира по шахматам. Также он является обладателем Кубка мира ФИДЕ, чемпионом мира по быстрым шахматам, блицу и двукратным победителем командного чемпионата мира в составе сборной России.

Источник: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206020013?index=26&rangeSize=1
Сергей Карякин (шахматы)
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