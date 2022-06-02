Путин наградил шахматиста Карякина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил гроссмейстера Сергея Карякина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Шахматист получил награду за «заслуги в развитии российского спорта и популяризации шахматного движения».

32-летний Карякин в 2016 году проиграл Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира по шахматам. Также он является обладателем Кубка мира ФИДЕ, чемпионом мира по быстрым шахматам, блицу и двукратным победителем командного чемпионата мира в составе сборной России.