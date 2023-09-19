Шахматист Артемьев получил британскую визу для участия в «Большой швейцарке»

Российский шахматист Владислав Артемьев сообщил, что получил британскую визу для участия в турнире «Большая швейцарка».

«Мне дали визу, только вчера я получил паспорт. Никаких сложностей у меня не возникло, все прошло нормально. Процесс занял примерно полтора месяца», — приводит слова Артемьева ТАСС.

«Большая швейцарка» является частью отборочного цикла к матчу за звание чемпиона мира по шахматам. В этом году турнир пройдет с 25 октября по 5 ноября на острове Мэн.

25-летний Артемьев — победитель командного чемпионата мира в составе команды России (2019) и чемпион Европы (2019).