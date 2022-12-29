Грищук заявил, что не видит смысла в дресс-коде на чемпионате мира по рапиду и блицу

Российский гроссмейстер Александр Грищук заявил, что не видит смысла в жестком дресс-коде для шахматистов на чемпионате по рапиду и блицу.

«Я особого смысла в дресс-коде не вижу. Зачем джинсы запрещать — вообще не понимаю, — цитирует Грищука ТАСС. — Понятно, если с дырками, то да. Но обычные — не понимаю. В целом же, дресс-код есть, но я в нем смысла не вижу».

Ранее организаторы турнира заставили переодеться норвежца Магнуса Карлсена, который опоздал на первую партию, так как катался на лыжах и попал в пробку по дороге на арену. Он играл партию в горнолыжном костюме и затем побежал переодеваться.

Позже переодеться пришлось россиянину Яну Непомнящему, так как он был в майке с фразой Месси.