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Сегодня, 19:39

Россиянин Даниил Дубов идет на четвертом месте чемпионата мира по блицу после первого дня, Карлсен — третий

Иван Шитик
Корреспондент
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Россиянин Даниил Дубов занимает четвертое место на чемпионате мира по блицу после первого игрового дня.

После первых 12 партий Дубов набрал девять очков. Он одержал шесть побед и шесть раз сыграл вничью.

Лидирует в таблице американец Хикару Накамура, набравший 10 очков. Вторым идет голландец Аниш Гири (9), третьим — норвежец Магнус Карлсен (9).

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий занимает только 13-е место.

Чемпионат мира по блицу, который проходит в Алма-Ате, завершится 30 декабря.

Аниш Гири
Магнус Карлсен
Хикару Накамура
Ян Непомнящий
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