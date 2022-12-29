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Артемьев считает, что неплохо сыграл против Карлсена на чемпионате мира по рапиду и блицу

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский шахматист Владислав Артемьев считает, что неплохо сыграл против норвежца Магнуса Карлсена на чемпионате мира по рапиду и блицу.

В среду Артемьев стал единственным, кто победил Карлсена в турнире по рапиду, который норвежец в итоге выиграл. В четверг россиянин сыграл с норвежцем вничью на турнире по блицу.

«Сама позиция была достаточно «сухая» и, откровенно говоря, у меня была установка играть поплотнее последнюю партию сегодня. Если бы соперником был не Карлсен, может, играл бы поострее. Но он действительно сильно играет, надо быть очень готовым к борьбе, чтобы рисковать с ним. Решил, что ничья лучше, Магнус, видимо, тоже. Партия получилась ровной. В целом, неплохо сыграл против него. Карлсен выделяется здесь», — приводит слова Артемьева ТАСС.

С 29 по 30 декабря в Алма-Ате проходит чемпионат мира по блицу. Призовой фонд турнира — 1 миллион долларов.

Источник: ТАСС
Магнус Карлсен
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