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Сегодня, 14:20

Карлсен опоздал на матч чемпионата мира по блицу и провел партию в горнолыжном костюме

Виктория Кравченко
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Магнус Карлсен.
Фото Global Look Press

Норвежский шахматист Магнус Карлсен опоздал на первую партию чемпионата мира по блицу в Алма-Ате, сообщает ТАСС. Несмотря на это, он сумел победить россиянина Владислава Ковалева.

По данным источника, Карлсен попал в пробку и приехал на партию, когда часы уже были запущены и у него оставалось 30 секунд.

Шахматист провел партию в горнолыжном и по ее окончании побежал переодеваться.

Ранее Карлсен одержал победу на чемпионате мира по быстрым шахматам, проиграв лишь однажды россиянину Владиславу Артемьеву.

Источник: https://tass.ru/sport/16714115
Магнус Карлсен
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