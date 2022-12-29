Карлсен опоздал на матч чемпионата мира по блицу и провел партию в горнолыжном костюме

Норвежский шахматист Магнус Карлсен опоздал на первую партию чемпионата мира по блицу в Алма-Ате, сообщает ТАСС. Несмотря на это, он сумел победить россиянина Владислава Ковалева.

По данным источника, Карлсен попал в пробку и приехал на партию, когда часы уже были запущены и у него оставалось 30 секунд.

Шахматист провел партию в горнолыжном и по ее окончании побежал переодеваться.

Ранее Карлсен одержал победу на чемпионате мира по быстрым шахматам, проиграв лишь однажды россиянину Владиславу Артемьеву.