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Непомнящего заставили сменить одежду на ЧМ по блицу и рапиду из-за майки с фразой Месси

Иван Шитик
Корреспондент
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Ян Непомнящий.
Фото AFP

Организаторы чемпионата мира по быстрым шахматам (блицу) заставили российского гроссмейстера Яна Непомнящего сменить одежду по ходу игрового дня, сообщает NRK.

Россиянин вышел в зал в футболке в цветах сборной Аргентине. На груди у него были написаны слова, который произнес капитан сборной Аргентины Лионель Месси в адрес игрока сборной Нидерландов после матча 1/4 финала ЧМ-2022.

Тогда Месси сказал голландскому нападающему Вауту Вегхорсту: «Что уставился, придурок? Проваливай отсюда».

Организаторы соревнований в Алма-Ате посчитали, что это является нарушением дресс-кода, и попросили шахматиста переодеться. Ему также было вынесено предупреждение.

Непомнящий назвал «странным» дресс-код на турнире и сказал, что правила должны учитывать комфорт игроков.

Лионель Месси
Ян Непомнящий
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