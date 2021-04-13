Грищук о проблеме онлайн-турниров: «Игра идет под честное слово, при желании можно жульничать»

Участник турнира претендентов, трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к онлайн-турнирам с участием лучших шахматистов мира.

— Вы год не играли турниры вживую, но приняли участие во многих онлайн-турнирах. Многие гроссмейстеры критиковали их за читерство, организационные моменты. Вам зашел этот формат?

— Я очень неудачно играл в онлайн-турнирах. Конечно, их главная проблема, что игра идет под честное слово. При желании можно жульничать. В остальном — прекрасно играли. Практически ничем не отличалось от обычных турниров.

— Заработки от участия в турнирах сильно упали за этот год?

— Конечно. В разы.

— Многие считают, что шахматы постепенно становятся часть киберспортивного мира...

— Я не вижу ничего плохого в киберспорте. Единственное, немного странно, что ряд стримеров, ничего из себя в шахматах не представляющих, стали очень знаменитыми. Но это детали.

— Один из самых популярных роликов на YouTube про вас — подборка ярких высказываний на пресс-конференциях в 2018 году. На ваш взгляд, этот формат себя изжил? Вас раздражает что-то рассказывать о партии после ее завершения?

— Если серьезно отвечать на этот вопрос, то я бы сделал раздельные пресс-конференции, если партия заканчивается результативно. Сначала выступает проигравший, потом победитель. Как в теннисе. Это было бы гораздо лучше. А так получается нехорошо: один сидит и весь светится, а второй смотрит в пол и грызет ногти.

(Тимур Ганеев)

«Пузыря» не будет. Иначе я бы не играл». Александр Грищук — о возобновлении турнира претендентов