Российский гроссмейстер — о коронавирусе и желании играть без маски.

Шахматный турнир претендентов, приостановленный весной прошлого года, возобновится 19 апреля в Екатеринбурге. Участники успели провести все партии первого круга. В турнирной таблице лидерство делят Максим Вашье-Лаграв и Ян Непомнящий (по 4,5 очка). Их ближайшие преследователи — Александр Грищук, Аниш Гири, Фабиано Каруана и Ван Хао — набрали по 3,5 очка и также сохраняют хорошие шансы на итоговый успех. Победитель турнира претендентов получил право сразиться за мировую шахматную корону с Магнусом Карлсеном в матче, который состоится 24 ноября по 16 декабря в Дубае. Незадолго до отъезда в Екатеринбург с «СЭ» пообщался с самым опытным участником турнира претендентов, трехкратным чемпионом мира по блицу Александром Грищуком.

С Раджабовым — изначально идиотская история

— Уже есть понимание, как будет проходить второй круг турнира претендентов, игрокам можно будет покидать гостиницу?

— «Пузыря» не будет. Можно будет покидать гостиницу, как и в прошлый раз. Так что условия нормальные. Иначе я бы не играл.

— Все ли игроки подтвердили свое участие?

— На данный момент да. Оцениваю в 99 процентов, что все произойдет.

— Надо ли будет сдать тест на COVID-19 перед турниром?

— Да, ПЦР за три дня до первой партии.

— Теймур Раджабов изначально отказался приезжать в Екатеринбург, и его заменил Максим Вашье-Лаграв. ФИДЕ пообещала азербайджанскому гроссмейстеру место в следующем турнире претендентов. На ваш взгляд, это мудрый ход?

— Не хотел бы это обсуждать, все-таки не я принимаю такие решения. Но это изначально идиотская история.

— Кто помогал вам готовиться ко второму кругу? Те же люди, что и перед началом турнира претендентов?

— Может быть. Но я не хочу отвечать на такие вопросы.

— В прошлый раз вы говорили, что не хотите играть в сложившейся ситуации, и были уверены, что турнир должен быть остановлен: «Атмосфера враждебная, все люди в масках. Не знаю... Я не хочу играть и быть здесь не хочу. Случайно ли все мероприятия в эти дни остановлены? Мы остались одни, кто играет. Единственное крупное соревнование в мире. Его нужно остановить и перенести». В этот раз психологический фон изменился?

— В прошлый раз весь персонал, это около 50 человек, ходил в масках. Это было самое начало пандемии, выглядело враждебно. Плюс пытались заставить проходить врачебные осмотры дважды в день. За год я уже привык к этой ситуации. Так что если вновь будет похожая история, то я переживу. Главное, что сам буду играть без маски.

— 3,5 очка после первого круга — хороший результат, учитывая все обстоятельства?

— У меня были партии с хорошими позициями, но были и с плохими. Так что нормальный результат.

— В восьмом туре вам играть с Кириллом Алексеенко. Следили за ним?

— Только если по камерам наблюдения. Кирилл не сыграл ни одного турнира за этот год.

— Есть ли для вас удобный соперник на этом турнире претендентов?

— Я бы так не сказал. Все сильные, борьба будет в каждой партии.

Игра в онлайн-турнирах идет под честное слово

— Вы год не играли турниры вживую, но приняли участие во многих онлайн-турнирах. Многие гроссмейстеры критиковали их за читерство, организационные моменты. Вам зашел этот формат?

— Я очень неудачно играл в онлайн-турнирах. Конечно, их главная проблема, что игра идет под честное слово. При желании можно жульничать. В остальном — прекрасно играли. Практически ничем не отличалось от обычных турниров.

— Заработки от участия в турнирах сильно упали за этот год?

— Конечно. В разы.

— Многие считают, что шахматы постепенно становятся частью киберспортивного мира...

— Я не вижу ничего плохого в киберспорте. Единственное, немного странно, что ряд стримеров, ничего из себя в шахматах не представляющих, стали очень знаменитыми. Но это детали.

— Один из самых популярных роликов на YouTube про вас — подборка ярких высказываний на пресс-конференциях в 2018 году. На ваш взгляд, этот формат себя изжил? Вас раздражает что-то рассказывать о партии после ее завершения?

— Если серьезно отвечать на этот вопрос, то я бы сделал раздельные пресс-конференции, когда партия заканчивается результативно. Сначала выступает проигравший, потом победитель. Как в теннисе. Это было бы гораздо лучше. А так получается нехорошо: один сидит и весь светится, а второй смотрит в пол и грызет ногти.

<br>

— Многие фанаты спорта сравнивают вас со Златаном Ибрагимовичем. Из-за похожего английского акцента и того факта, что вы оба произносите забавные вещи с серьезным лицом. Как вам сравнения со шведом? Считаете его великим футболистом?

— Честно говоря, я никогда особо за ним не следил. Златан не входит и в сотню футболистов, которых я знаю лучше всего.

— Что скажете про сериал «Ход королевы»? Понравился сюжет?

— Не смотрел его. Вообще не очень люблю сериалы. Посмотрев несколько, я понял, в чем их проблема. Либо они просто неинтересные, либо прекрасные, как, например, «Во все тяжкие» или «Побег». Но сюжетную линию выстраивают таким образом, чтобы был второй, третий, четвертый сезон. Во-первых, это превращает повествование в абсолютную чушь. Во-вторых, просмотр сериала становится твоей работой. Ты обязательно должен досмотреть сериал, четыре сезона по 12 серий. Уже не хочешь, но надо. Так что я перестал их смотреть.

Из шахматистов лучше всех играю в баскетбол

— В детстве вы занимались большим теннисом. Сейчас следите за мировым туром?

— Слежу за играми Даниила Медведева на турнирах «Большого шлема». Наконец-то появился сильный российский теннисист. Все-таки со времен Кафельникова, Сафина и Давыденко прошло больше десяти лет. И у нас никого толком не было.

— Что мешает ему выиграть турнир «Большого шлема»? Психология?

— Нет, тот факт, что Джокович и Надаль все еще играют. Да и Федерер недавно вернулся после травмы. Это три феномена. Они почти одновременно появились в спорте, и у пары поколений людей практически не было шансов взять титулы на турнирах «Большого шлема».

— Знаю, что вы следите за НБА. Как вам текущий сезон?

— В этом году он очень непредсказуемый. Многие команды могут выиграть титул. В прошлом году я был уверен, что никто не сможет составить конкуренцию «Лейкерс». Особенно это стало понятно, когда в дело вмешалась политика. Они начали дружно поддерживать BLM — плюс на носу были выборы президента США. В такой ситуации было ясно, что Лига сделает все возможное, чтобы Леброн был на вершине. Было важно, чтобы именно «Лейкерс» выиграли.

— В этом году кто фаворит?

— В этом сезоне нет такого влияния политики. У «Бруклина» сумасшедший состав, но несбалансированный. На западе удивляет «Финикс». Не верю, что они могут взять титул, но вполне способны пошуметь в плей-офф. А вот «Юта», «Денвер» и два клуба из Лос-Анджелеса могут выиграть.

— Однажды вы рассказывали, что играли в баскетбол с Карлсеном. Кто из шахматистов играет лучше всех в баскет?

— Надеюсь, что я. Хотя в плане выносливости у меня не очень. Если играть 10 минут, то, думаю, я. Если два часа, то, может быть, и Магнус. Это если выбирать из сильнейших гроссмейстеров.

Grischuk on his experience playing basketball against Magnus — we won't spoil the punchline, but you don't want to miss this! :)

«That's Magnus!» said Giri afterwards...#CarlsenCaruana #c24live pic.twitter.com/k7d7SiHxDU — chess24.com (@chess24com) November 21, 2018

— У вас появились какие-то новые увлечения во время пандемии?

— Начал читать всякие статьи про коронавирус. Открыл для себя ряд научных журналов. Раньше мне такое и в голову не приходило.

— После глобального изучения темы что думаете о коронавирусе? Это реально общемировая проблема или перегретая тема?

— Конечно, перегретая. Вирус, безусловно, есть, но его используют, чтобы продвигать определенные вещи. Это мое мнение. Ни в коем случае не хочу никого переубеждать.