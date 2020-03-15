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Грищук не исключил, что турнир претендентов может быть прерван из-за коронавируса

17:17

Российский гроссмейстер Александр Грищук не исключил, что турнир претендентов может быть прерван из-за распространения коронавируса.

Турнир пройдет с 17 марта по 3 апреля в Екатеринбурге. Церемония открытия состоится 16 марта. В соревнованиях от России примут участие Грищук, Ян Непомнящий и Кирилл Алексеенко.

— Я чувствую себя хорошо, есть настрой бороться за победу, — цитирует ТАСС Грищука. — Конечно, новости, связанные с коронавирусом, отвлекают, и многое кажется странным. Думаю, есть вероятность, что турнир, начавшись, не будет доигран, процентов 50 вероятность.

Странно, как вводят карантин и закрывают границы. Мне казалось, это все надо делать, пока вирус еще не проник в страну, а когда уже эпидемия, такие меры... Не знаю, странные вещи происходят. А что касается турнира и коронавируса, то одна поездка в метро через всю Москву намного опаснее в плане возможности заболеть.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7984375

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