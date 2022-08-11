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Сегодня, 17:25

Генеральный директор ФИДЕ сомневается, что Карлсен достигнет рейтинга в 2900

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский отметил, что расстроился из-за решения Магнуса Карлсена от пятой защиты чемпионского титула.

«Да, очень жаль, что Магнус выпадает из цикла, — сказал «СЭ» Эмиль Сутовский. — Но, похоже, тут не было особых шансов его удержать — чемпион даже не выдвинул какого-то предложения, на которое он бы согласился. Думаю, что Магнус вернется, не исключаю, что это произойдет гораздо скорее, чем ожидает широкая публика. Карлсен невероятно спортивен и амбициозен — и если увидит, что, помимо утраты титула, Гукеш, Абдусатторов и Фируджа начинают его затмевать, то обязательно решит дать им бой.

Как быстро он достигнет отметки 2900? Это требует пять-шесть феноменальных результатов без единого срыва. Возможно, но маловероятно. Буду рад, если мой скептицизм окажется посрамлен, ибо такие рекорды нужны шахматам!»

 
Магнус Карлсен. «Карлсен вернется в чемпионский цикл — и, возможно, быстрее, чем ожидает публика». Большое интервью гендиректора ФИДЕ

 

Магнус Карлсен
Эмиль Сутовский
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