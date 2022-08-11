«Карлсен вернется в чемпионский цикл — и, возможно, быстрее, чем ожидает публика». Большое интервью гендиректора ФИДЕ

Эмиль Сутовский — об итогах Всемирной шахматной олимпиады, победе Дворковича и статусе матча за шахматную корону.

В среду, 10 августа, прошла церемония закрытия 44-й Всемирной шахматной олимпиады, которая проходила в индийском городе Ченнай. Победу в мужском турнире одержала сборная Узбекистана, в женском — Украина. В обоих случаях судьба золота определялась по дополнительным показателям. Итоги Олимпиады, а также завершившейся Генеральной ассамблеи Международной шахматной федерации (ФИДЕ), в рамках которой Аркадий Дворкович переизбрался на второй президентский срок, «СЭ» подвел генеральный директор ФИДЕ, титулованный гроссмейстер Эмиль Сутовский.

Успех Армении удивил куда больше, чем победа узбекистанцев

— Как бы вы оценили победу мужской сборной Узбекистана? Это суперсенсация, учитывая, что в составе узбекистанцев не было ни одного шахматиста с рейтингом 2700, а, скажем, у США в составе не было гроссмейстера с рейтингом меньше 2720?

— Это огромный успех — и, конечно же, неожиданность. Но называть суперсенсацией я бы не стал. Уже в прошлом году — и на Кубке мира, и на чемпионате мира по рапиду — было очевидно, что юные узбекистанцы очень здорово выглядят даже в борьбе с ведущими шахматистами мира. Поэтому мне лично было очевидно, что, кроме сборной США, они не уступают никому, пусть даже пока и не успели нарастить рейтинг.

Как оказалось, трое из пяти американцев подошли к турниру не в форме. Конечно, и тут оставалось немало конкурентов, но ни один из них не выглядел предпочтительней. Я, например, предсказал победу узбекской команды еще за четыре тура до конца: немножко турнирной удачи — и Узбекистан действительно стал чемпионом. Это огромный и полностью заслуженный успех!

— Какова роль Рустама Касымджанова в таком подъеме шахмат в Узбекистане, где сейчас подрастает целая плеяда сильных молодых гроссмейстеров?

— Опосредованно большая — шахматы получили поддержку и статус в стране на волне успехов Касымжанова в середине нулевых (в 2004 году стал чемпионом мира по версии ФИДЕ. — Прим. «СЭ»). Конкретно в плане подготовки отдельных игроков я бы не стал преувеличивать роль Рустама и, соответственно, недооценивать специалистов, непосредственно работавших с командой.

Капитан сборной — известный голландский (а до того югославский и боснийский) гроссмейстер Иван Соколов. Он проводил с ребятами сборы и до Олимпиады — и непосредственно руководил командой во время нее. Так что выделил бы его роль, но, конечно, хорошо себя показала и Узбекистанская шахматная федерация — много лет уже ребята работали с ведущими специалистами. Этот успех создавался не на пустом месте и не в одночасье.

— Нодирбек Абдусатторов стал настоящим героем Олимпиады, закончив ее с показателем «+6». На ваш взгляд, он будущая суперзвезда шахмат? Самый перспективный в мире наряду с Алирезой Фируджой?

— Нодирбек уже суперзвезда. Напомню, что в конце 2021 года он стал чемпионом мира по рапиду, опередив Карлсена, Непомнящего и ВСЕХ-ВСЕХ-ВСЕХ. Если выделять лидеров поколения, еще надо добавить индийца Гукеша Доммараджу — он показал абсолютно лучший результат на всей Олимпиаде.

— Вас удивило второе место сборной Армении без своего многолетнего лидера Левона Ароняна?

— Блестящий успех армян удивил куда больше, чем победа узбекистанцев. Казалось бы, не было предпосылок [их удачного выступления] - и команда не столь юная, и, казалось бы, времена не лучшие. Из сборной ушел Аронян, хотя и с ним в последние годы не было у команды былых побед. Но тут мы вновь увидели замечательный командный дух армянских шахматистов. Их лидер Габриэль Саркисян будто вспомнил молодость, когда он был забойщиком сборной на победных Олимпиадах, а на последней доске Роберт Ованесян, чей высокий класс обычно не получал подтверждения из-за слишком солидной манеры игры, раскрепостился и принес сборной много решающих очков. Одним словом — молодцы!

Норвегия разочаровала, Молдавия прыгнула выше головы

— У сборной США только пятое место, в том числе из-за не самой удачной игры Фабиано Каруаны. На ваш взгляд, он так и не отошел после турнира претендентов, где ему не удалось оправдать статус фаворита?

— Провальный результат фаворита — давайте называть вещи своими именами — сложился не только из-за плохой игры Каруаны. Очень ненадежен был Шенкланд, посредственно играл Аронян (для сравнения: сразу 4 участника армянской команды показали перформанс выше, чем Левон!).

Не знаю изнутри деталей, но показалось, что у американцев не было единой команды. Иногда в шахматах можно обойтись и без этого — собрали звезд и показали результат, — но когда что-что идет не так, то запаса прочности, когда один может заменить другого, нет. Похоже, это и случилось с американцами.

— Что еще могли бы отметить по мужскому турниру? Возможно, попадание Молдавии в топ-6 или только 59-е место Норвегии во главе с Магнусом Карлсеном?

— Да, шестое место молдавской команды — это невероятное достижение. Молодые ребята дружно прыгнули выше головы. Конечно, они не могли бороться за медали, но и этот результат совершенно удивителен.

Норвегия разочаровала — такое ощущение, что у коллег Карлсена по команде было раздвоение. Они не понимали, играть ли им как обычно или надеяться на победы лидера. В результате выступление получилось настолько катастрофическим, что я начинаю задумываться, прав ли я был, назвав результат американцев провалом, — ибо если то был провал, то какой эпитет подойдет к результату норвежцев?

— Как бы вы охарактеризовали накал борьбы в женском турнире?

— Женский турнир был очень ровным — индийская команда захватила лидерство со старта и удерживала его до последнего тура, но украинки и грузинки все время были рядом. Шансы на золото были и у польской команды, и у молодой азербайджанской (мне кажется, посланницы Каспия надолго пропишутся в списке сильнейших), но украинки оказались чуть более стабильными. Они единственные, кто не проиграли ни одного матча и, обыграв в последнем туре непосредственных конкуренток из Польши, заслуженно завоевали золото.

Не ожидал такого разгромного счета на выборах президента ФИДЕ

— Совсем скоро стартует турнир претендентов у женщин, который пройдет по нокаут-системе. Как вы оцениваете смену формата? Какой формат ближе лично вам: нокаут или турнир в два круга?

— Нокаут-система имеет свои плюсы и минусы. В целом она более зрелищна, но при этом возрастает роль рапида (в случае ничейного исхода матча). В данном случае альтернативы особенно не было — ФИДЕ надо было развести по сетке российских и украинских шахматисток. Правда, теоретически они могут встретиться в финале, который пройдет уже в 2023 году, но будем решать проблемы по мере поступления. На данном этапе важно было сохранить всех игроков, найдя достойный и объективный формат, — и это удалось сделать.

— В рамках Генеральной ассамблеи ФИДЕ также прошли выборы главы организации. Вы ожидали, что Аркадий Дворкович победит с таким рекордным отрывом?

— Ожидал убедительной победы, но прямо такого разгромного счета не ожидал. Считаю это высокой оценкой нашей работы за последние четыре года: 157:16 — это такой счет, который говорит о многом.

— Как оцениваете вхождение в руководящий состав ФИДЕ Виши Ананда? Насколько это важное усиление? Уже понятно, какой будет фронт работы у 15-го чемпиона мира?

— Конечно, Виши — это значимая и знаковая фигура. Он будет вовлечен по многим направлениям: как работа со спонсорами и партнерами, так и обсуждение шахматных вопросов, связанных с форматами и контролем времени, — ну и, конечно, курирование работы с лучшими молодыми талантами по всему миру.

— Были ли еще какие-то ключевые решения, принятые на Генеральной ассамблее, которые остались незамеченными СМИ?

— Решений — пожалуй, нет. То есть были технические изменения вроде подсчета рапид-рейтингов, но они интересны профессиональному сообществу, а не широкой публике. Предложений много — они касаются и формата проведения матча на первенство мира, и ограничений по возможности трансферов в другую федерацию с незамедлительным выступлением за сборную, и многого другого. Новый состав Президентского Совета будет обсуждать их осенью, а до той поры проведем совещания с ведущими игроками.

В нынешней ситуации Россия не может принимать у себя официальные чемпионаты ФИДЕ

— Ваш товарищ Даниэль Народицкий говорил нам, что ФИДЕ должно проводить больше серьезных турниров в блиц и рапид. Согласны ли вы с такой точкой зрения? Возможно ли найти серьезных спонсоров под эти турниры?

— Да, возможно, и собираемся включить новое соревнование в календарь уже в 2023-м. Не могу делиться деталями до официального решения, но конкретная работа идет вовсю.

— Также Народицкий считает, что ФИДЕ надо начать сотрудничать с шахматными сайтами, которые проводят много онлайн-турниров. Но они не имеют никакого отношения к ФИДЕ. На ваш взгляд, возможно ли какое-то более тесное сотрудничество в ближайшие годы?

— Работаем с онлайн-платформами уже с 2020 года — провели немало совместных турниров, включая две официальные онлайн-олимпиады. Онлайн — это действительно важное направление. Только это не должно быть «Все побежали, и я побежал». Для проведения официального интернет-чемпионата мира под эгидой ФИДЕ требуется решить много вопросов, но вполне вероятно, что в 2023-м проведем это событие.

— Дворкович отметил, что сейчас есть пара вариантов, где возможно проведение матча на первенство мира между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем. В нынешней ситуации возможно, чтобы матч приняли Китай и Россия (если федерации договорятся между собой), как это уже было в матче Цзюй Вэньцзюнь и Александры Горячкиной?

— В нынешней ситуации Россия не может принимать у себя официальные чемпионаты ФИДЕ — запрет действует до конца 2022 года. Решение о возможном продлении будет обсуждаться осенью. Еще раз напомню: ФИДЕ считает категорически неправильным исключать спортсменов из соревнований только на основании принадлежности к Российской шахматной федерации.

Я об этом не раз говорил и продолжаю отстаивать эту точку зрения. Более того, некоторые из наших партнеров после долгих дискуссий приняли эту позицию и внесли соответствующие изменения. Вместе с тем участие сборных и проведение турниров на территории России входило бы в однозначное противоречие с рекомендациями МОК.

Достигнет ли Магнус 2900? Возможно, но маловероятно

— Как считаете, матч между Непомнящим и Лижэнем вызовет особый ажиотаж в мире? Отказ Магнуса Карлсена не девальвирует звание чемпиона мира?

— Многое зависит от того, как и где будет проведен матч. Конечно, неучастие Карлсена скажется на его статусе, но, думаю, не настолько серьезно, как предполагают некоторые. Давайте поговорим об этом в преддверии поединка, когда мы анонсируем все детали.

— Лично вы сильно расстроились решению норвежца?

— Да, очень жаль, что Магнус выпадает из цикла. Но, похоже, тут не было особых шансов его удержать — чемпион даже не выдвинул какого-то предложения, на которое он бы согласился. Думаю, что Магнус вернется, не исключаю, что это произойдет гораздо скорее, чем ожидает широкая публика. Карлсен невероятно спортивен и амбициозен — и если увидит, что, помимо утраты титула, Гукеш, Абдусатторов и Фируджа начинают его затмевать, то обязательно решит дать им бой.

— Как думаете, как быстро он достигнет отметки 2900?

— Это требует пять-шесть феноменальных результатов без единого срыва. Возможно, но маловероятно. Буду рад, если мой скептицизм окажется посрамлен, ибо такие рекорды нужны шахматам!