Сутовский прогнозировал успех сборной Узбекистана на Олимпиаде

Генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский назвал причины победы сборной Узбекистана на Всемирной шахматной олимпиаде-2022.

«Это огромный успех — и, конечно же, неожиданность, — рассказал «СЭ» Эмиль Сутовский. — Но называть суперсенсацией я бы не стал. Уже в прошлом году — и на Кубке мира, и на чемпионате мира по рапиду — было очевидно, что юные узбекистанцы очень здорово выглядят даже в борьбе с ведущими шахматистами мира. Поэтому мне лично было очевидно, что, кроме сборной США, они не уступают никому, пусть даже пока и не успели нарастить рейтинг. Как оказалось, трое из пяти американцев подошли к турниру не в форме. Конечно, и тут оставалось немало конкурентов, но ни один из них не выглядел предпочтительней. Я, например, предсказал победу узбекской команды еще за четыре тура до конца: немножко турнирной удачи — и Узбекистан действительно стал чемпионом. Это огромный и полностью заслуженный успех!»

В 11 матчах турнира Нодирбек Абдусатторов и его партнеры набрали 19 очков (8 побед и 3 ничьи).

«Капитан сборной — известный голландский (а до того югославский и боснийский) гроссмейстер Иван Соколов. Он проводил с ребятами сборы и до Олимпиады — и непосредственно руководил командой во время нее. Так что выделил бы его роль, но, конечно, хорошо себя показала и Узбекистанская шахматная федерация — много лет уже ребята работали с ведущими специалистами. Этот успех создавался не на пустом месте и не в одночасье».