Генеральный директор ФИДЕ объяснил, почему Россия не сможет принять матч между Непомнящим и Лижэнем

Генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский отметил, что Россия не будет претендовать на проведение матча за мировую шахматную корону между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем. Ранее о такой возможности сообщил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

«В нынешней ситуации Россия не может принимать у себя официальные чемпионаты ФИДЕ — запрет действует до конца 2022 года. Решение о возможном продлении будет обсуждаться осенью. Еще раз напомню: ФИДЕ считает категорически неправильным исключать спортсменов из соревнований только на основании принадлежности к Российской шахматной федерации.

Я об этом не раз говорил и продолжаю отстаивать эту точку зрения. Более того, некоторые из наших партнеров после долгих дискуссий приняли эту позицию и внесли соответствующие изменения. Вместе с тем участие сборных и проведение турниров на территории России входило бы в однозначное противоречие с рекомендациями МОК», — сказал Сутовский.

Матч за звание чемпиона мира пройдет весной 2023 года.