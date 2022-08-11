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Сегодня, 17:10

Генеральный директор ФИДЕ объяснил, почему Россия не сможет принять матч между Непомнящим и Лижэнем

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский отметил, что Россия не будет претендовать на проведение матча за мировую шахматную корону между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем. Ранее о такой возможности сообщил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

«В нынешней ситуации Россия не может принимать у себя официальные чемпионаты ФИДЕ — запрет действует до конца 2022 года. Решение о возможном продлении будет обсуждаться осенью. Еще раз напомню: ФИДЕ считает категорически неправильным исключать спортсменов из соревнований только на основании принадлежности к Российской шахматной федерации.

Я об этом не раз говорил и продолжаю отстаивать эту точку зрения. Более того, некоторые из наших партнеров после долгих дискуссий приняли эту позицию и внесли соответствующие изменения. Вместе с тем участие сборных и проведение турниров на территории России входило бы в однозначное противоречие с рекомендациями МОК», — сказал Сутовский.

Матч за звание чемпиона мира пройдет весной 2023 года.

 
Магнус Карлсен. «Карлсен вернется в чемпионский цикл — и, возможно, быстрее, чем ожидает публика». Большое интервью гендиректора ФИДЕ

 

Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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