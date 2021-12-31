Гарри Каспаров: «Когда Ботвинник начал говорить, что Сталин выиграл войну, у нас случился разрыв»

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров рассказал, как перестал общаться с 6-м чемпионом мира Михаилом Ботвинником после разногласий по поводу роли Иосифа Сталина в победе СССР в Великой Отечественной войне.

«Он [Ботвинник] противоречивая фигура, сын своего времени, — сказал Каспаров на Youtube-канале «Levitov Chess». — Тоже впитал все то, советское. Наши политические взгляды сильно разнились, Михал Моисеич был сталинистом, верившим в определенные советские мифы. И это потом станет проблемой. Жалко, что политика многих людей разделит.

Но контакт у нас с ним сложился сразу. Он сразу полюбил меня. У нас были такие отношения — от привязанности-любви учителя к ученику до высокой трагедии, когда будет 1987-й год, и Ботвинник начнет рассказывать детям, что Сталин выиграл войну. Я сказал ему: «Михал Моисееич, при мне это говорить не надо». С этого момента начинается разрыв.

А так... У меня даже книжка была, не знаю, осталась ли где-то, подписанная им: «Гарику-Каспарику от Миника-Ботвинника». Даже такое было (смеется). Я ходил к нему домой, быстро стал любимым учеником, продолжателем его дела".

В 1973 году Ботвинник принял 10-летнего Каспарова в свою школу, впоследствии получившую название школы «Ботвинника—Каспарова». В 1979 ему удалось заявить юного Каспарова, у которого тогда даже не было рейтинга, на важный турнир в югославской Баня-Луке. 16-летний мастер сенсационно выиграл соревнование, 14 из 16 участников которого были гроссмейстеры. Благодаря этой победе Каспаров получил первый гроссмейстерский балл и международный рейтинг.