Филатов: «Чемпионат мира по блицу и рапиду прошел интересно, Непомнящий был в неплохой форме»

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов подвел итоги прошедшего чемпионата мира по рапиду и блицу.

«Чемпионат прошел ярко и интересно. Главное событие — впервые в истории выиграл 17-летний шахматист из Узбекистана, обыграв всю элиту, и это уникальное достижение, — цитирует Филатова ТАСС. — Чемпионат показал, что Ян Непомнящий был в неплохой форме, блестяще готов. И его выступление говорит о том, что его неудача в матче за мировую шахматную корону с Магнусом Карлсеном — это была чисто психо-эмоциональная проблема».

Непомнящий на турнире по рапиду занял второе место, по блицу — 25-е.

Россиянка Александра Костенюк и узбек Нодирбек Абдусатторов стали чемпионами мира по рапиду. Французский шахматист Максим Вашье-Лаграв и казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева выиграли чемпионат мира по блицу.