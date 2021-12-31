В ФШР нет претензий к Дубову. В матче на первенство мира он помогал Карлсену

Гроссмейстер Даниил Дубов продолжит играть за сборную России, если и дальше будет показывать высокие шахматные результаты. Тот факт, что он входил в команду Магнуса Карлсена при подготовке к матчу на первенство мира с Яном Непомнящим в Дубае никак не отразится на его перспективах. Об этом «СЭ» рассказал президент Федерации шахмат России (ФШР) старший тренер мужской сборной России Андрей Филатов.

— К Даниилу Дубову у меня нет никаких претензий, — резюмировал «СЭ» глава ФШР.

Карлсен победил Непомнящего со счетом 7,5:3,5, выиграв 4 партии из 11 и отстоял титул чемпиона мира. Когда норвежец объявил свою команду, то многим российским специалистам выбор Дубова явно не понравился. Например, Сергей Шипов и Илья Левитов высказали мнение, что гроссмейстер должен перестать вызываться в сборную. А 12-й чемпион мира Анатолий Карпов, заявил, что если Дубов получает зарплату как член сборной России, то он не имел никакого права помогать Карлсену в матче против Непомнящего. Сам Ян назвал поступок Даниила некорректным.