Французские шахматисты застряли на карантине в Мурманске

14 французских шахматистов не могут покинуть Мурманск из-за карантина, сообщает Reuters. Сборная прибыла для участия в турнире с соперниками из России, Ирландии и Голландии. Однако у одного из ирландцев был обнаружен коронавирус, из-за чего контактировавшие с ним были помещены на карантин.

Французы планируют вернуться во Францию в понедельник, несмотря на то, что Россия отменила все международные полеты.

— У нас есть план B, ведь мы шахматисты и всегда продумываем следующий ход, — заявил сопровождающий команды Жюриан Кьен. — Если мы приедем в Москву и не сможем ее покинуть, то разместимся в посольстве Франции. Они уже подготовили для нас кровати.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 614 884 человек. Умерших — 28 687, выздоровевших — 135 671. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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