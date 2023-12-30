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Сегодня, 12:27

Филатов заявил, что уважает решение присудить по 0 очков за партию Дубову и Непомнящему

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов заявил, что уважает решение присудить по 0 очков гроссмейстерам Даниилу Дубову и Яну Непомнящему за договорную ничью в партии на чемпионате мира по блицу.

«Мы всегда придерживаемся положения и регламента турнира, а решения главного судьи и апелляционного комитета уважаем и считаем финальными», — приводит слова Филатова ТАСС.

В 11-м туре россияне сделали по несколько ходов конями, вернули фигуры в исходное положение и согласились на ничью на 12-м ходу.

Главный арбитр турнира Иван Сыровый принял решение о присуждении обоим гроссмейстерам по 0 очков. Непомнящий и Дубов подали апелляцию на решение судьи, но она не была удовлетворена.

С 26 по 30 декабря в Самарканде проходит чемпионата мира по рапиду и блицу с призовым фондом в 1 миллион долларов.

Источник: https://tass.ru/sport/19654761
Шахматы
Ян Непомнящий
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