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Сегодня, 10:35

Апелляционный комитет оставил в силе решение об аннулировании результата матча Непомнящего и Дубова

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Ян Непомнящий.
Фото Global Look Press

Апелляционный комитет чемпионата мира по блицу оставил в силе решение судьи о присуждении российским шахматистам Яну Непомнящему и Даниилу Дубову по 0 очков за ничью, сообщает пресс-служба ФИДЕ.

В 11-м туре россияне сделали по несколько ходов конями, вернули фигуры в исходное положение и согласились на ничью на 12-м ходу.

Главный арбитр турнира Иван Сыровый принял решение о присуждении обоим гроссмейстерам по 0 очков. Непомнящий и Дубов подали апелляцию на решение судьи, но она не была удовлетворена.

С 26 по 30 декабря в Самарканде проходит чемпионата мира по рапиду и блицу с призовым фондом в 1 миллион долларов.

Ян&nbsp;Непомнящий. С Непомнящего и Дубова сняли по пол-очка за демонстративную ничью. Это на пользу Карлсену?

Шахматы
Ян Непомнящий
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