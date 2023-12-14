Филатов назвал успешным старт юных российских шахматистов на первенстве Азии

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов заявил, что юные российские шахматисты добились высоких результатов в стартовый день первенства Азии.

«В этом году состоялся исторический переход ФШР в Азию, и наши юные спортсмены уже начали завоевывать медали на азиатском континенте. Так, Алексей Гребнев выиграл золото на чемпионате Азии среди юниоров, который проходил в Индии в сентябре, на первенстве Азии среди школьников в Ташкенте россияне завоевали четыре медали, а на первенстве Западной Азии в Киргизии — семь. Тем не менее на столь крупном соревновании, как первенство Азии, наши шахматисты играют впервые, но уже в стартовый день добились такого высокого результата. Дмитрий Новодворский стал чемпионом Азии по рапиду до 10 лет, а еще семь ребят выиграли серебряные и бронзовые медали. Уже сегодня в Эль-Айне начнется первенство Азии по классическим шахматам, а в конце будет блиц. Мы ждем новых трофеев, тем более что нашу страну представляют 70 спортсменов — это огромная цифра. Желаю всем удачи», — приводит слова Филатова ТАСС.

В Эль-Айне стартовали первенства Азии по шахматам среди мальчиков и девочек до 8, 10, 12 лет, юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет по классическим, быстрым шахматам и блицу. В среду 13 декабря были сыграны соревнования по рапиду, которые собрали 625 участников из 40 стран азиатского континента.

В группе мальчиков до 10 лет Новодворский занял первое место, набрав 6 очков из 7. Прохор Москвинов и Таймаз Темирбеков выиграли серебро и бронзу соответственно в турнире мальчиков до 12 лет. Диана Преображенская поделила 1-2-е места в категории девочек до 12 лет, но уступила чемпионке Гао Муцзыянь (Китай) по коэффициенту.

В соревновании юношей до 14 лет Владимир Масловский выиграл бронзу, набрав 5,5 очка из 7. Такой же результат показала Оксана Горячкина в этой возрастной категории у девушек. Эрдэм Хубукшанов поделил 1-3-е места в группе юношей до 16 лет, но по дополнительным показателям стал вторым. Яна Жапова завоевала серебряную медаль в турнире девушек до 16 лет.